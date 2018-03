Mål og prioriteringer

Den redaksjonelle målsettingen for Mediehuset Altaposten er å lage godt og attraktivt innhold på alle medieplattformer, som gjør at vi er nyhetsledende, relevant og nyskapende i vårt dekningsområde. I dette ligger det at Altaposten vil skape engasjement og debatt i lokalsamfunnet og ivareta vårt samfunnsoppdrag i forhold til å avdekke kritikkverdige forhold og beskytte mot urettferdighet og overgrep. Videre har vi et ønske om å være meningsbærende, ved at vi forener nyhetsjournalistikk med analyse.

Mediehuset Altaposten ønsker å være i front teknologisk, både i forhold til metodikk og presentasjon på avis, nett, mobil, tv, radio og informasjonskanal. I 2017 var Altaposten pilot for personalisering på alle plattformer, for å kunne skreddersy nettsidene for våre brukere. Det ga læring og utfordringer konsernet kan ta med seg videre. Vi viderefører fokuset på kompetanseutvikling i redaksjonen, slik at journalistene kan levere på alle plattformer og utnytte synergiene. Vi har også vært opptatt av bevisstgjøring knyttet til sammenheng mellom innhold, prioriteringer, plussing, oppslutning og lojalitet. Et prioritert område i fortsettelsen vil være empirisk tilnærming til hva våre brukere ønsker, i tråd med at konsernet også øker fokuset på analyse. I så måte blir det viktig å måle hvilket stoff som er etterspurt og hva som genererer trafikk og tidsbruk på våre produkter.

I 2017 har Mediehuset gjort en rekke prioriteringer og tilpasninger for å møte framtiden.

Frekvensnedgang på papir fra fem til tre gjør det mulig å forsterke den digitale satsingen og frigi ressurser til å møte brukere og kunder på foretrukne plattformer

Omlegging av lineær TV til levende bilder på nett og i sosiale medier

Styrket tilstedeværelse redaksjonelt på kveld og i helgene

Bygging av DAB i Alta, slik at vi er tilgjengelig på både FM, DAB og altaposten.no. Dette også for å sikre inntekter på bingo og gjøre kanalen enda tilgjengelig i et større geografisk område

Oppgradering og prioritering av SoMe-innhold, da særlig med videoer tilpasset Facebook, økt aktivitet på Instagram og hyppige oppdateringer på Snapchat, der antall følgere øker betydelig.

Informasjonskanalen er bygget på vår TV-kompetanse og gjorde at Altaposten vant et stort anbud for informasjonsstrøm til et 25 flyplasser i Norge. Her leverer Altaposten og utvalgte samarbeidspartnere, i hovedsak søstermediehus tilknyttet Polaris Media, både reklame og innhold

Altapostens arkiv fra 1969 til i dag ble i 2017 gjort tilgjengelig i digitalt, søkbart format for våre abonnenter

Det er viktig for oss at mediehuset er en god og attraktiv arbeidsplass. Årets arbeidsmiljøundersøkelse viste at vi har grunn til å være stolt over arbeidsplassen, men det finnes også områder vi ønsker å forbedre.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør

Mediehuset Altaposten